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16:44, 29 июля 2025Бывший СССР

Украинский блогер рассказал о планах Зеленского уволить Ермака

Блогер Шарий: Зеленский решился отправить в отставку главу ОП Украины Ермака
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Андрей Ермак и Владимир Зеленский

Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: Remo Casilli / Reuters

Владимир Зеленский на фоне напряжения в отношениях с западными союзниками решился отправить в отставку главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака. О его планах уволить руководителя своей администрации сообщил в Telegram украинский блогер Анатолий Шарий.

«Пытаясь остаться на посту, [Зеленский] решился на то, чтобы разрывать отношения, которые, как вы знаете, чуть более серьезны, чем рабочие», — заявил журналист.

Он добавил, что Ермак, в свою очередь, знает о намерениях президента и пытается его переубедить.

Ранее Служба внешней разведки России рассказала, что США и Великобритания организовали тайную встречу на курорте в Альпах с участием Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждались перспективы замены Зеленского. По информации ведомства, все участники согласились с необходимостью его ухода в отставку.

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