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09:35, 29 июля 2025Забота о себе

Укус загадочного существа в ягодицу отправил юношу в реанимацию

People: Юный американец месяц провел в больнице из-за инфекции после укуса паука
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Юный американец Ной Джонсон провел в больнице месяц из-за инфекции после укуса загадочного существа. Его историю рассказало издание People.

16-летний Джонсон в попытках накопить денег на новый грузовик помогал брату строить забор, когда почувствовал укус в ягодицу. О происшествии он рассказал матери только на следующий день, потому что рана очень болела. За несколько дней укус увеличился втрое и достиг четырех сантиметров в диаметре, на нем отчетливо виднелись два следа от проколов кожи. Подросток даже не мог сесть.

В отделении неотложной помощи врачи заподозрили, что юношу укусил паук, но заверили семью, что в штате Айова нет смертельно ядовитых особей. Джонсона отправили домой с рецептом на антибиотики. Тем не менее инфекция в укусе развивалась, рана начала кровоточить.

Через три дня после визита к медикам из-за высокой температуры и болей подросток не мог ходить. Потребовалась госпитализация — Ноя прооперировали, удалив три инфицированных участка, однако его состояние продолжило ухудшаться. Врачи сделали биопсию почек и обнаружили у него тяжелую аллергию на обезболивающее и инфекцию кишечника, поэтому назначили диализ.

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