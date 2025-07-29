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02:29, 29 июля 2025Бывший СССР

В Азербайджане объяснили слова о азербайджанцах как древнейшем народе России

Экс-глава МИД Зульфугаров пояснил слова о азербайджанцах как древнем народе РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, возглавлявший ведомство в 1998-1999 годах, объяснил свои слова о азербайджанцах как якобы древнейшем народе России. Об этом он рассказал в беседе с порталом Minval.

По его словам, он процитировал «исторические факты» из открытого доступа, когда говорил о 40 процентах азербайджанцев, живущих в Дербенте (Дагестан). «Исторически тюркское население, как и представители других этносов, были частью этого региона. Они просто путают понятия "нация" и "национальность"», — сказал Зульфугаров. Он также посоветовал изучить собственную историю людям, которые раскритиковали его пост.

Ранее Тофик Зульфугаров назвал азербайджанцев самым древним коренным народом России. Тогда он обратил внимание, что в последнее время отдельные лица позволяют себе некорректные высказывания и призывают азербайджанцев «уезжать в свой Азербайджан». «Что они имеют в виду? Что самое древнее автохтонное население России должно покинуть свою страну?» — задался вопросом экс-министр.

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