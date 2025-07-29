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12:55, 29 июля 2025Мир

В Британии рассказали о доминировании Трампа над Стармером

The Telegraph: Трамп доминировал в разговоре со Стармером в Шотландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jane Barlow / Pool / АР

Президент США Дональд Трамп доминировал в разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, американский лидер предупредил Стармера, что рост налогообложения до рекордного уровня скажется на его уровне популярности. Трамп отметил, что на следующих выборах в Британии победу одержит «тот, кто больше всех сокращает налоги».

Кроме того, президент США пожаловался британскому премьеру, что ветрогенераторы портят вид с его поля для гольфа в Шотландии. Трамп призвал Стармера отказаться от расширения программы по экологически чистой энергетике в пользу добычи нефти и газа в Северном море и на суше.

Ранее перед гольф-клубом Трампа в Шотландии активисты разместили табличку с надписью «побратим острова Эпштейна» с отсылкой к якобы связям политика со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

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