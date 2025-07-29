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07:45, 29 июля 2025Мир

В Германии обеспокоились последствиями передачи Patriot Украине

Нимайер: Поставка Patriot из Германии на Украину сделает ФРГ военной целью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Поставка Patriot из ФРГ на Украину сделает Германию военной целью. Такое последствие передачи Киеву систем ПВО назвал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости.

«Это не только делает Германию, отправляющую системы на Украину, целью, но и бьет по немецкой экономике, гражданам, налогоплательщикам», — объяснил политик, добавив, что в случае, если средства пойдут на приобретение новых систем, уже не получится потратить их на здравоохранение и инфраструктуру.

При этом Нимайер указал, что во вложениях нуждаются дороги и мосты, а также школы в Германии. «Они все в плохом состоянии, но мы как нация еще обеднеем, если заплатим за вооружение», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ФРГ уже передала Киеву три Patriot и обсуждает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов.

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