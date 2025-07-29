Нимайер: Поставка Patriot из Германии на Украину сделает ФРГ военной целью

Поставка Patriot из ФРГ на Украину сделает Германию военной целью. Такое последствие передачи Киеву систем ПВО назвал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости.

«Это не только делает Германию, отправляющую системы на Украину, целью, но и бьет по немецкой экономике, гражданам, налогоплательщикам», — объяснил политик, добавив, что в случае, если средства пойдут на приобретение новых систем, уже не получится потратить их на здравоохранение и инфраструктуру.

При этом Нимайер указал, что во вложениях нуждаются дороги и мосты, а также школы в Германии. «Они все в плохом состоянии, но мы как нация еще обеднеем, если заплатим за вооружение», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ФРГ уже передала Киеву три Patriot и обсуждает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов.