В Госдуме предложили выкупить Аляску у США

Депутат Госдумы Миронов предложил выкупить Аляску у США

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выкупить Аляску у США в ответ на рассуждения о покупке Командорских островов у России. Пост опубликован в Telegram-канале парламентария.

«В Штатах рассуждают о покупке Командорских островов у России. А может, это мы лучше у них Аляску выкупим?» — написал он.

Депутат пояснил, что президент США Дональд Трамп привык рассуждать в категориях купли-продажи. При этом ему и его сторонникам безразлична судьба людей, живущих на территориях, про покупку которых идут рассуждения, отметил политик.

Ранее американский подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону купить у Москвы за 15 миллиардов долларов Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия не продает свои территории — так говорится в том числе в Конституции страны.