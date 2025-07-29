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16:16, 29 июля 2025Экономика

В Москве загорелся строящийся дом от ПИК

В Москве загорелся строящийся ЖК «Большая Академическая 85» от ПИК
Полина Луханина

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В Москве загорелся строящийся жилой комплекс (ЖК) комфорт-класса от застройщика ПИК, сообщает РИА Новости.

Комплекс «Большая Академическая 85» находится в Тимирязевском районе на севере столицы. В МЧС сообщили, что к прибытию спасателей горел первый этаж, а верхние окутал густой дым. На 12, 14 и 19 этажах дожидались помощи 15 рабочих. Пожарные спасли и эвакуировали 9 человек с 12 и 14 этажей. Известно, что на верхних этажах остаются еще 6 рабочих, там же находятся пожарные. После проветривания помещения людей выведут на улицу. Двоим из них оказывается медпомощь.

Полчища крыс захватили жилой комплекс (ЖК) «Измайловский лес» застройщика ПИК в подмосковной Балашихе.

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