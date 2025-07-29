В европейской стране отвергли желание вступить в украинский конфликт

МВД Румынии опровергло данные о решении вступить в военные действия на Украине

Видеоролик, на котором премьер-министр Румынии Илие Боложан заявляет о вступлении страны в военные действия на Украине, является фейковым. Опровержение опубликовало МВД европейской страны на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Предупреждаем о кампании по распространению фальшивых видеоклипов, созданных при помощи программ искусственного интеллекта, из которых вытекает, что премьер-министр Илие Боложан объявляет о вступлении Румынии в войну в сентябре этого года», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что данные видео является «составной частью акции по преднамеренному манипулированию общественным мнением». В МВД подчеркнули, что Румыния не планирует вступать в боевые действия.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило о вторжении четырех украинских объектов в воздушное пространство страны.