Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 29 июля 2025Мир

В европейской стране отвергли желание вступить в украинский конфликт

МВД Румынии опровергло данные о решении вступить в военные действия на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Видеоролик, на котором премьер-министр Румынии Илие Боложан заявляет о вступлении страны в военные действия на Украине, является фейковым. Опровержение опубликовало МВД европейской страны на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Предупреждаем о кампании по распространению фальшивых видеоклипов, созданных при помощи программ искусственного интеллекта, из которых вытекает, что премьер-министр Илие Боложан объявляет о вступлении Румынии в войну в сентябре этого года», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что данные видео является «составной частью акции по преднамеренному манипулированию общественным мнением». В МВД подчеркнули, что Румыния не планирует вступать в боевые действия.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило о вторжении четырех украинских объектов в воздушное пространство страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мало не покажется никому». В угрозах Трампа России увидели опасность для всего мира

    На альпийском курорте состоялись «выборы» президента Украины

    Появились подробности о поисках олимпийской чемпионки по биатлону в горах

    Еще один россиянин пострадал при атаке БПЛА ВСУ

    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в трусах

    Названы победители чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс» в Казани

    В Госдуме прокомментировали обвинения Трампа в адрес России

    Трамп высказался о последствиях санкций против России для мировых нефтяных рынков

    В европейской стране отвергли желание вступить в украинский конфликт

    Трамп заявил об отсутствии реакции Путина на новый ультиматум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости