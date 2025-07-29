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05:21, 29 июля 2025Мир

В Швейцарии рассказали о цели Зеленского на фоне ультиматума Трампа

Бод: Зеленский может использовать ультиматум Трампа ради передышки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefano Costantino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться ультиматумом американского лидера Дональда Трампа, чтобы взять передышку в боевых действиях. О цели украинского лидера рассказал полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

«Зеленский хочет прекращения огня на 30 дней, точка. Нет никаких признаков, что это приведет к чему-то большему или поможет мирным переговорам. Запад пытается убедить [президента РФ] Владимира Путина принять это прекращение огня без какого-либо мирного процесса», — сказал военачальник.

Он подчеркнул, что Российская армия побеждает на поле боя, однако западные политики не обращают на это никакого внимания. «В этом-то и проблема. Иногда мне кажется, что Запад живет в параллельном мире», — сказал он, назвав заблуждением недавние высказывания Трампа о России.

Ранее президент США заявил, что намерен сократить срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине. «Я намерен сократить те 50 дней, которые я дал России, до меньшего количества, потому что я уже предполагаю их ответ на мое условие», — сказал он.

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