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18:06, 29 июля 2025Россия

В Совфеде отреагировали на решение США доставить ядерное оружие в Великобританию

Сенатор Джабаров: Решение доставить ядерное оружие в Великобританию — провокация
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Решение США доставить ядерное оружие в Великобританию является провокацией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводят «Известия».

«Это тактическое оружие изначально принадлежало Великобритании и просто хранилось на американских базах. Но что дальше? Будут ли они его использовать? Ответ России будет настолько мощным, что от Британии ничего не останется, поэтому я считаю это очередной провокацией», — сказал сенатор.

По его словам, данная демонстрация силы со стороны США направлена на то, чтобы испытать терпение России. Джабаров выразил уверенность в том, что Москва готова отразить любую угрозу. Сенатор также добавил, что ответный удар России последует сразу после гипотетического старта ракет.

Ранее издание UK Defence Journal сообщило, что США переместили термоядерные бомбы B61-12 на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке.

ЖЗЛ
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