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06:35, 29 июля 2025Бывший СССР

В Японии сообщили о возможной отмене визита нового премьера Украины в страну

Kyodo: Премьер Украины Свириденко может отменить визит в Японию из-за протестов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Panoramic / Global Look Press

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко может отменить визит в Японию, запланированный на начало августа, в связи с протестами против закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По его данным, этот вопрос сейчас прорабатывается. Вместо Свириденко отправиться в Японию могут украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

24 июля Зеленский решил вернуть полномочия полномочия НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Выяснилось, что он сделал это под давлением Евросоюза.

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