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07:21, 29 июля 2025Бывший СССР

Военкор раскрыл планы ВСУ использовать жителей Красноармейска как живой щит

Военкор Гавриш: ВСУ готовятся использовать жителей Красноармейска как живой щит
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут прикрываться мирными гражданами Красноармейска (украинское название — Покровск) при обороне города, когда туда начнут заходить российские силы. Планы украинских военных раскрыл военный корреспондент Алексей Гавриш в разговоре с aif.ru.

Он указал, что в городе много застройки и «точек, за которые можно цепляться». «Ни разу еще не было такого, чтобы они уходили без боев», — сказал военкор. Он добавил, что если бы ВСУ не устраивали для себя такой щит, то атаки Российской армии на покровском направлении «были бы намного мощнее и массивнее».

Гавриш также допустил провокации со стороны кровавые противника для обвинения России в агрессии. В частности, предположил собеседник издания, украинские военные могут атаковать медицинские учреждения и школы с целью дальнейшего обвинения России.

Ранее уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова заявила, что ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями для усложнения продвижения армии России. По ее словам, украинские военные могут превратить любой гражданскй объект в военный.

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