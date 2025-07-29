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17:36, 29 июля 2025Забота о себе

Врач предупредил об опасной причине мгновенной потери слуха

Хирург Беликов: Однократное воздействие взрыва может вызвать потерю слуха
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Некоторые звуки могут привести к острой акустической травме и, как следствие, мгновенной потере слуха. Об этом врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов предупредил в беседе с РИА Новости.

По словам Беликова, звуки высокой частоты более опасны для слуха, чем низкой. «Постоянное воздействие высокочастотного звука может привести не только к ухудшению слуха, но и вызывать головные боли, головокружение, усталость и проблемы со сном. Однократное воздействие очень громкого звука — например, взрыва или выстрела — может вызвать острую акустическую травму и мгновенную потерю слуха», — объяснил оториноларинголог.

Врач также отметил, что для слуха опасно и длительное воздействие шума — к примеру, работа в шумном месте или на производстве, прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости. Это может стать причиной возникновения постоянной потери слуха из-за повреждения нервных клеток, уточнил специалист и подчеркнул, что потерю слуха, вызванную шумом, вылечить нельзя ни консервативным лечением, ни хирургическим путем.

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