Врач предупредила об убивающем кости образе жизни

Ревматолог Фомичева: Малоподвижный образ жизни приводит к остеопорозу

Некоторые ежедневные привычки могут приводить к остеопорозу — серьезному заболеванию костно-мышечной системы, предупредила врач-ревматолог Наталия Фомичева. Об убивающем кости образе жизни она рассказала в беседе с Ura.ru.

По ее словам, к излишней ломкости костей приводит сидячий и малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, курение, дефицит кальция, фосфора и коллагена в пище, а также нарушение их всасывания и прием гормональных препаратов.

Также в группу риска по остеопорозу автоматически попадают женщины старше 40 и мужчины старше 50 лет, люди с дефицитом массы тела или ожирением, переломами после 40 лет или наследственной предрасположенностью.

Чтобы сохранить кости прочными, врач порекомендовала употреблять достаточное количество кальция и витамина D и сохранять физическую активность. В среднем возрасте профилактика остеопороза заключается в поддержании костной массы, а в старшем — в предупреждении падений и раннем выявлении остеопороза, объяснила она. «Заранее диагностировав его, можно приступить к упреждающей терапии. Она остановит или замедлит развитие болезни», — заключила Фомичева.

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