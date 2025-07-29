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09:50, 29 июля 2025Бывший СССР

ВСУ начали охоту на сдающихся в плен военных

Марочко: ВСУ охотятся на сдающихся в плен в районе Кременских лесов военных
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся на сдающихся в плен в районе Кременских лесов военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в данном районе, однако за ними идет настоящая охота со стороны украинских заградотрядов», — написал он.

По словам бывшего военнослужащего, российские войска зачистили часть леса от подразделений украинских войск, существенно продвинувшись за прошедшие выходные. По его словам, они заняли территорию площадью около 10 гектаров. Кроме того, бойцы армии России провели ряд мероприятий для окружения солдат ВСУ западнее Шипиловки и севернее Григоровки.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска начали охват группировки ВСУ в районе села Хатнее в Харьковской области. Он также сообщил, что военнослужащие продвинулись более чем на два километра на северо-запад и юго-запад от реки Верхняя Двуречная.

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