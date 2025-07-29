ТАСС: В селе Малиевка в Днепропетровской области взвод ВСУ сдался в плен

Взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Лебедь.

Как рассказал Лебедь, когда встает вопрос жизни или смерти, украинские военные чаще всего сдаются, поскольку никто не хочет умирать. «В плен сдавались те, кто в основном сидят в окопах, до взвода [сдались]», — добавил он.

По словам военного, при сдаче в плен по бойцам ВСУ пыталась работать собственная артиллерия и FPV-дроны.

Ранее российские бойцы взяли в плен боевика ВСУ в районе села Малиевка, который попытался выдать себя за мобилизованного сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), однако был разоблачен.