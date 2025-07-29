Жена российского миллиардера попала в колонию за растрату 133 млн рублей

РИА Новости: Осужденную жену миллиардера Тамирова этапировали в Новосибирск

Лилию Невскую, гражданскую супругу покойного миллиардера Михаила Тамирова, осужденную на четыре года за растрату, этапировали в Новосибирск из московского СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Андрея Безрядова.

Как выяснилось, этапировали женщину еще утром 12 июля из московского СИЗО № 6 в Новосибирск. Сторона защиты обжаловала приговор о присвоении 133 миллионов рублей, принадлежащих покойному бизнесмену. По словам Безрядова, его подопечная должна была дожидаться апелляции в СИЗО в Москве, для того чтобы у нее была возможность ознакомиться со всеми материалами дела, однако она все же была этапирована в Новосибирск.

«Я подал ходатайство о ее возврате в следственный изолятор № 6, поскольку ее права были нарушены», — заявил адвокат в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что судебный спор вдовы Михаила Тамирова и его гражданской жены перерос в уголовное дело. В начале лета стал известен приговор Гагаринского суда Москвы в отношении Невской — судья приговорил ее к четырем годам колонии за растрату 133 миллионов рублей, которые Тамиров перевел ей. Тем временем наследники миллиардера обвинили его гражданскую супругу в хищении и растрате крупной суммы, однако сама Невская так и не признала свою вину.