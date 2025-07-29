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21:01, 29 июля 2025Забота о себе

Женщинам перечислили пять неожиданных плюсов менопаузы

Гинеколог Илюхина: После менопаузы можно забыть о предохранении
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что у менопаузы есть пять неожиданных плюсов. Их она перечислила женщинам в своем Telegram-канале.

«Больше никаких болей, ПМС, неожиданных сюрпризов и трат на гигиенические средства», — назвала первый плюс Илюхина. Если менопауза подтверждена врачом, то, по ее словам, можно забыть о таблетках, спиралях и других методах предохранения.

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Также после стабилизации гормонального фона многие женщины отмечают прилив сил. Кроме того, прекращаются резкие перепады настроения, а эмоциональный фон становится стабильнее. В заключение Илюхина добавила, что после наступления менопаузы можно больше времени уделять себе, своим интересам и удовольствиям без оглядки на цикл.

Ранее гинеколог Ольга Каплина рассказала, почему у женщин появляются усы. По ее словам, это происходит из-за гормонального сбоя.

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