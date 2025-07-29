Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами показала внешность без макияжа

Британская телеведущая Майя Джама показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире поделилась кадрами с отдыха. На одном из них она позировала спиной к зеркалу в коричневом бикини. При этом звезда отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Также Джама предстала без макияжа на видео с избранником — португальским футболистом Рубеном Диашем. Влюбленные катались на яхте, обнимая друг друга.

Ранее в июле Майя Джама снялась в откровенном наряде для нового эпизода реалити-шоу «Остров любви».