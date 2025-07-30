17-летний подросток не выжил в российском лагере из-за отравления

17-летний подросток отравился в лагере Светлогорска и не выжил

Подросток отправился в российский лагерь и не выжил из-за токсичного отравления. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным источника, 17-летний подросток, отдыхавший в Светлогорске, отравился токсичными парами, начал задыхаться и упал. Реанимировать несовершеннолетнего не смогли.

На данный момент идет расследование инцидента. Следователи ждут экспертизы вскрытия и проверяют место отдыха.

Ранее десятилетняя россиянка отравилась спреем от комаров в детском лагере «Багульник» в Абазе. Ее доставили с тошнотой и высокой температурой в местную больницу.