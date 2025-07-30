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20:04, 30 июля 2025Путешествия

19-летний выпускник поехал праздновать окончание школы в Европу и не выжил

Milano Today: 19-летний турист не выжил в автокатастрофе на острове Паг
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: из личного архива семьи Pietro Adobati

19-летний турист поехал праздновать выпускной в Европу, но попал в автокатастрофу и не выжил. Об этом сообщает издание Milano Today.

Выпускник Пьетро Адобати из Нембро, Италия, отправился в Хорватию, чтобы отметить окончание средней школы имени Эдоардо Амальди с друзьями. Компания остановилась на острове Паг в городе Якишница.

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В понедельник вечером, 28 июля, Адобати не справился с управлением квадроциклом. Юноша выехал на встречную полосу и попал в автокатастрофу, столкнувшись с автомобилем. Прибывшие на место аварии медики констатировали, что итальянец не выжил.

Ранее туристка отправилась в роскошный круиз по Багамским островам, чтобы отметить окончание колледжа и частично лишилась ног. 22-летняя художница упала с борта понтонного катера в воду.

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