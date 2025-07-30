Американский ведущий указал на решающее условие для завершения конфликта на Украине

Американский ведущий Дор: Кризис на Украине завершится только на условиях Путина

Конфликт на Украине будет завершен только на условиях президента России Владимира Путина. Такое решающее условие для окончания украинского кризиса назвал в интервью журналисту RT Рику Санчесу американский ведущий Джимми Дор.

По его словам, многие аналитики делали такие прогнозы еще в начале конфликта. В то же время американскому лидеру Дональду Трампу хотелось бы, чтобы прекращение боевых действий на Украине принесло выгоду западным странам.

«А такого не будет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию», — заключил американский журналист.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко ответил на призыв к Москве как можно скорее выйти на переговоры с Киевом. Он заметил, что переговорный процесс продлится до тех пор, пока страна не достигнет всех целей, поставленных в ходе спецоперации (СВО).