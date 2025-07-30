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17:45, 30 июля 2025Мир

Арабские страны призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа

Арабские страны осудили ХАМАС и призвали отказаться от власти в секторе Газа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Арабские страны, в число которых входят Катар, Саудовская Аравия и Египет, осудили ХАМАС и призвали группировку отказаться от власти в секторе Газа. Об этом сообщает France 24.

Семнадцать стран-членов Европейского союза (ЕС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) поддержали декларацию, согласованную на конференции ООН по возобновлению процесса создания двух государств для Израиля и Палестины.

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в тексте документа.

Ранее Франция решила собрать коалицию стран, выступающих за признание палестинского государства. В группу вошли Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

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