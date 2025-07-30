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02:10, 30 июля 2025Мир

Боевики напали на военную базу и расстреляли солдат

AP: В Буркина-Фасо боевики убили около 50 солдат при нападении на базу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В районе населенного пункта Дарго провинции Наментенга (Буркина-Фасо) около 100 боевиков напали на военную базу, в ходе атаки были убиты около 50 солдат. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную общину.

По информации источников агентства, боевики во время нападения разграбили и сожгли базу. Военное правительство страны не комментировало произошедшее.

«В Буркина-Фасо наблюдается всплеск нападений со стороны вооруженных группировок, контролирующих большую часть страны, особенно за пределами столицы», — подчеркнули в материале.

Ранее сообщалось, что инструкторы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины проводят подготовку военных и координируют их атаки в Африке.

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