Боевики напали на военную базу и расстреляли солдат

AP: В Буркина-Фасо боевики убили около 50 солдат при нападении на базу

В районе населенного пункта Дарго провинции Наментенга (Буркина-Фасо) около 100 боевиков напали на военную базу, в ходе атаки были убиты около 50 солдат. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную общину.

По информации источников агентства, боевики во время нападения разграбили и сожгли базу. Военное правительство страны не комментировало произошедшее.

«В Буркина-Фасо наблюдается всплеск нападений со стороны вооруженных группировок, контролирующих большую часть страны, особенно за пределами столицы», — подчеркнули в материале.

Ранее сообщалось, что инструкторы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины проводят подготовку военных и координируют их атаки в Африке.