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06:35, 30 июля 2025Из жизни

Болельщики занялись сексом на переполненном стадионе

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Al Bello / Getty Images

В Нью-Йорке мужчина и женщина занялись сексом на трибуне переполненного стадиона в разгар бейсбольного матча. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел на стадионе Yankee Stadium в Бронксе во время игры между командами New York Yankees и Philadelphia Phillies. Мужчина был одет в кепку и майку команды Phillies.

На записи, сделанной с задних рядов, видно пару, которая расположилась на своих местах. Все происходило днем на глазах у многочисленных болельщиков. «Это безумие какое-то», — сказал на видео человек, сидевший на одном из соседних рядов.

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