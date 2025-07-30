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03:30, 30 июля 2025Путешествия

Фитнес-тренер отдохнул на Бали и впал в глубокую депрессию

Британский фитнес-тренер описал Бали фразой «хуже, чем зона военных действий»
Алина Черненко

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Британский фитнес-тренер отдохнул на индонезийском острове Бали и описал его фразой «хуже, чем зона военных действий». Своими впечатлениями от поездки он поделился в ролике, опубликованном на YouTube.

Автор видео Гарри Маккарнесс провел на популярном азиатском курорте два месяца и признался, что после этого он «впал в глубокую депрессию, разочаровался и решил никогда больше туда не возвращаться».

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«Это было похоже на декорации к фальшивому фильму. Это ложная реальность», — заявил он в 43-минутном обзоре острова.

Маккарнесс пояснил, что Бали «трещит по швам» от массового туризма и страдает от забитых дорог, мусорных завалов и обветшалого жилья. «Куда ни пойди — везде мусор, стройка или мошенничество, — посетовал британец. — Инфраструктура просто не справляется с количеством людей, которым продают эту мечту».

Одним из самых неприятных моментов поездки для фитнес-тренера стал случай, когда в гостиную его виллы заползла кобра. Когда он обратился к хозяйке арендованного жилья за помощью, она, по его словам, пренебрежительно отмахнулась фразой «разберусь с этим утром».

«Это просто описывает все. Здесь такое отношение, что как только ты заплатишь, всем уже все равно», — возмутился Маккарнесс.

Британец также отметил, что за последние пару лет он объездил весь мир, и Бали стал самым большим его разочарованием. «Лучше сэкономить деньги и не ехать. Я совершенно не могу рекомендовать это место», — констатировал автор ролика.

Ранее российская путешественница, трижды побывавшая на Бали, описала индонезийский остров фразой «деревня с глянцевым фасадом». По ее словам, шикарные кафе, яхты и пляжные клубы, которые туристы часто видят на фотографиях блогеров в социальных сетях, надо поискать.

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