Военкор вспомнил об обмане Россией США накануне крупного военного конфликта

Военкор Сладков рассказал, что РФ обманула США накануне вторжения в Афганистан

Россия обманула американских военных накануне крупного военного конфликта — вторжения США в Афганистан в 2001 году. Об этом вспомнил в Telegram российский военный корреспондент Александр Сладков.

Как сообщил Сладков, Америка пыталась «провернуть дешевый трюк»: созвать конференцию в США, куда пригласили российских врачей, имевших опыт военно-полевой хирургии в условиях Афганистана — «мы поговорим, а потом и отдохнем вместе маленько». Однако Россия, как сообщил военкор, отправила на конференцию не врачей, а чиновников.

«Россию вокруг пальца не обвести. Туда поехали серьезные чины с женами. Когда американцы поняли, что гости к афганской военно-полевой хирургии отношения не имеют, и больше активничают на фуршете — расстроились», — рассказал журналист об обмане, благодаря которому США не смогли перенять афганский опыт врачей.

Сладков отметил, что и сейчас представители западных армий изучают опыт конфликта на Украине «под лупой». «А мы?» — задал вопрос он.

Ранее в России рассказали об отработке НАТО удара по Крыму. Авторы проекта «Архангел спецназа» отметили, что в воздухе над Черным морем одновременно находились сразу несколько самолетов стран, входящих в НАТО — британский разведчик RC-135W, французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3F, а также сразу шесть самолетов тактической авиации.