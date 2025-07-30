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04:00, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Постельная сцена в эфире популярного шоу заставила зрителей испытать приступ тошноты

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: dailymail.co.uk

Зрители популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) на канале ITV раскритиковали выпуск программы с интимной близостью двух участников. Некоторые из них пообещали подать жалобу на передачу из-за слишком откровенной постельной сцены, передает Daily Mail.

В эфире шоу показали, как каждая пара проводила ночь. Пока одни крепко спали или обнимались и целовались в постели, двое участников — Деджон Ноэль-Уильямс и Меган Мур — ритмично двигались под одеялом.

Пользователи соцсети X, посмотревшие выпуск, решили, что Ноэль-Уильямс и Мур занялись сексом, и возмутились решением создателей программы включить этот эпизод в шоу. «Меган и Деджон (...) испортили мне вечер», — пожаловалась пользовательница под ником kvxox0. Зрительница с ником Luciana_Brandy заявила, что выпуск заставил ее испытать приступ тошноты. «Я подам жалобу», — подчеркнула она. «ITV нужно публиковать предупреждение о том, что Меган и Деджон собираются заняться сексом», — написала bethkweeday.

Ранее ведущая британского ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV Колин Нолан сделала интимное признание в эфире и рассмешила зрителей. Она заявила, что ей невыносима мысль о сексе в жару.

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