Гадалка выманила у россиянки 60 миллионов рублей за проведение магических ритуалов

В Москве суд приговорил гадалку к 4 годам за обман москвички на 59,2 млн рублей

В Москве суд приговорил 61-летнюю гадалку Любу Амаеву к четырем годам колонии общего режима за обман москвички на 59,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Ее признали виновной по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, с марта 2019 по февраль 2023 года Амаева вошла в доверие к 45-летней москвичке и убедила ее в том, что она и ее родственники находятся в опасности. Женщина предложила провести обряды. За каждый она брала от пяти тысяч до восьми миллионов рублей.

Ранее жительница Москвы заявила в полицию на гадалку из TikTok, которой отдала 400 тысяч рублей ради возвращения мужчины, после не сработавшего заговора на крови.