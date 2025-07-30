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17:43, 30 июля 2025Силовые структуры

Гадалка выманила у россиянки 60 миллионов рублей за проведение магических ритуалов

В Москве суд приговорил гадалку к 4 годам за обман москвички на 59,2 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Москве суд приговорил 61-летнюю гадалку Любу Амаеву к четырем годам колонии общего режима за обман москвички на 59,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Ее признали виновной по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, с марта 2019 по февраль 2023 года Амаева вошла в доверие к 45-летней москвичке и убедила ее в том, что она и ее родственники находятся в опасности. Женщина предложила провести обряды. За каждый она брала от пяти тысяч до восьми миллионов рублей.

Ранее жительница Москвы заявила в полицию на гадалку из TikTok, которой отдала 400 тысяч рублей ради возвращения мужчины, после не сработавшего заговора на крови.

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