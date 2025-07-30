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09:15, 30 июля 2025Мир

Израильские правозащитники назвали происходящее в секторе Газа геноцидом

WP: Израильские правозащитники осудили войну в секторе Газа и назвали геноцидом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Израильские правозащитные организациии «Бецелем» и «Врачи за права человека — Израиль» в своих докладах осудили войну в секторе Газа, назвав действия израильских войск геноцидом. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Их оценки совпали с выводами, уже сделанными рядом ведущих международных правозащитных организаций, иностранных правительств и ученых, изучающих тему геноцида», — пишет газета.

Ранее ведущий исследователь Холокоста, историк и профессор Брауновского университета Омер Бартов также обвинил израильские власти в геноциде в секторе Газа.

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