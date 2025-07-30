Израильские правозащитники назвали происходящее в секторе Газа геноцидом

WP: Израильские правозащитники осудили войну в секторе Газа и назвали геноцидом

Израильские правозащитные организациии «Бецелем» и «Врачи за права человека — Израиль» в своих докладах осудили войну в секторе Газа, назвав действия израильских войск геноцидом. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Их оценки совпали с выводами, уже сделанными рядом ведущих международных правозащитных организаций, иностранных правительств и ученых, изучающих тему геноцида», — пишет газета.

Ранее ведущий исследователь Холокоста, историк и профессор Брауновского университета Омер Бартов также обвинил израильские власти в геноциде в секторе Газа.