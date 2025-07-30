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15:07, 30 июля 2025Экономика

Землетрясение на Камчатке сравнили с событиями в Фукусиме

Сейсмолог Шебалин: Землетрясение на Камчатке сравнимо с землетрясением 2011 года
Виктория Клабукова

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Землетрясение на Камчатке сравнимо по магнитуде с землетрясением, случившемся в Японии в 2011 году. Тогда стихийное бедствие привело к аварии на японской АЭС «Фукусима‑1», напомнил изданию RT директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Петр Шебалин.

Специалисты российской геофизической службы зафиксировали магнитуду 8,4. В то же время американские сейсмологи заявили о магнитуда 8,8, рассказал Шебалин. В данном случае эксперт склонен больше доверять данным из-за рубежа — по его словам, сильные землетрясения стоит оценивать станциям, расположенным вдалеке от эпицентра сейсмической активности.

Если верить подсчетам Американской геологической службы, по своей силе прошедшее на Камчатке землетрясение схоже с землетрясением 2011 года в Японии. Тогда его магнитуда составила 9-9,1. «Но вот это сравнимое землетрясение по силе. Чилийское землетрясение было тоже магнитудой 8,8 не так давно. Магнитуда 9 была в 2004 году на Суматре, когда было очень сильное цунами», — уточнил Шебалин.

Не повторит Камчатка и последствий турецкого землетрясения 2023 года. По мнению сейсмолога, эффект оказался «не таким ужасным», потому что в отличие от событий в Турции очаг землетрясения на Камчатке располагался далеко в море на расстоянии 100 километров от столицы края. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в феврале 2023 года в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах. Ущерб от них составил 104 миллиарда долларов.

Для истории камчатских сейсмонаблюдений землетрясение оказалось одним из самых сильных. Оно лишь немного не дотягивает до катаклизма 1952 года, когда магнитуда землетрясения достигла 9 по шкале Рихтера.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор технических наук Алексей Морозов объяснил возникновение слабых землетрясений глобальным потеплением. Сейсмическая обстановка накаляется из-за таяния ледников, изменения массы на поверхности, увеличения количества осадков, подъема уровня водоемов и океана, а также изменения давления на дно.

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