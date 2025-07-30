Связь между глобальным потеплением и землетрясением объяснили

Сейсмолог Морозов: Таяние ледников может вызывать слабые землетрясения

Последствия глобального потепления могут становиться причиной слабых землетрясений. Связь между изменением климата и подземными толчками объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор технических наук Алексей Морозов в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, само по себе глобальное потепление не вызывает землетрясения, так как тектонические процессы происходят в литосфере и мантии на глубине десятков километров, где давление и температура гораздо более высокие по сравнению с климатическими воздействиями на поверхности Земли. Между тем, отметил Морозов, некоторые косвенные эффекты могут вызывать легкие землетрясения в регионах с высоким напряжением в коре — особенно в тех, которые затронуло историческое оледенение. К таким эффектам он отнес таяние ледников, изменение массы на поверхности, увеличение количества осадков, повышение уровня водоемов, а также рост уровня океана и изменение давления на дно. «Однако они не инициируют крупные тектонические землетрясения и не являются их причиной», — подчеркнул сейсмолог.

Ранее Морозов назвал два самых опасных российских региона для жизни с точки зрения сейсмоактивности.

В ночь с 29 на 30 на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7 с последующим цунами. Оно было признано самым сильным с 1952 года.