Концерт российской писательницы в Ташкенте отменили

Концерт призвавшей убивать жителей Газы писательницы Рубиной в Ташкенте отменили

Литературный концерт российской писательницы Дины Рубиной в Ташкенте отменили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Информация о выступлении литератора была размещена на нескольких ташкентских ресурсах и билетных сайтах. Теперь все афиши и анонсы удалены с интернет-платформ.

«Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств "Туркистон" 10 октября, отменен», — сообщили организаторы.

Ранее президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России призвал дать правовую оценку высказываниям Рубиной. Она призывала к убийству жителей сектора Газа «в соляной кислоте». По ее мнению, «там нет мирных жителей».

Сегодня стало известно, что арабские страны, в число которых входят Катар, Саудовская Аравия и Египет, осудили ХАМАС и призвали группировку отказаться от власти в секторе Газа.