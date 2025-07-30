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19:36, 30 июля 2025Россия

Мэр российского города объяснил отсутствие оповещений во время атаки БПЛА

Мэр Белгорода Демидов объяснил отсутствие оповещений низколетящими БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил отсутствие сигнала об опасности при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом он написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Чиновник объяснил, что опасность атаки беспилотников объявляется при обнаружении высоколетящих целей. Те дроны, которые пролетают низко, можно вычислить только на близком расстоянии.

«Вследствие чего нашим средствам ПВО не остается времени на предупреждение. Основная задача — поражение цели», — написал градоначальник.

В среду, 30 июля, было опубликовано видео с места попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Белгороде. На нем видно повреждения, которые получил многоквартирный дом. Сведений о пострадавших не поступало.

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