Мэр российского города объяснил отсутствие оповещений во время атаки БПЛА

Мэр Белгорода Демидов объяснил отсутствие оповещений низколетящими БПЛА

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил отсутствие сигнала об опасности при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом он написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Чиновник объяснил, что опасность атаки беспилотников объявляется при обнаружении высоколетящих целей. Те дроны, которые пролетают низко, можно вычислить только на близком расстоянии.

«Вследствие чего нашим средствам ПВО не остается времени на предупреждение. Основная задача — поражение цели», — написал градоначальник.

В среду, 30 июля, было опубликовано видео с места попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Белгороде. На нем видно повреждения, которые получил многоквартирный дом. Сведений о пострадавших не поступало.