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11:41, 30 июля 2025Россия

Многодетного отца-мигранта передумали выгонять из России после одного звонка

Е1.ru: Многодетного отца-мигранта передумали выгонять из Свердловской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Многодетного отца-мигранта передумали выгонять из Свердловской области после одного звонка. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, мужчина, родившийся в Узбекистане, на протяжении последних 22 лет жил на Урале. Из-за проблем с документами ему отказали в убежище и решили вернуть на родину.

Однако, когда родитель семерых детей уже стоял на стойке регистрации в аэропорту, ему внезапно позвонил следователь. Он объявил, что с мужчины можно снять наручники и вернуть его обратно.

«Ощущения не передать. Вроде не Новый год, а такое чудо», — поделился возвращенец. Он добавил, что когда получит новый паспорт, то сразу поедет к семье в Каменск-Уральский.

До этого сообщалось, что избившего школьника в Калуге ребенка мигрантов выдворили из России.

ЖЗЛ
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