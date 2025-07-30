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13:40, 30 июля 2025Экономика

Молодежь в России стала чаще брать кредиты

ОКБ: В июне 2025 года объем кредитования молодежи в России вырос на 9 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июне 2025 года объем кредитования молодежи в России вырос на девять процентов. О том, что молодые граждане стали чаще брать кредиты, со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает ТАСС.

Активнее всего оформляли займы клиенты в возрасте 25-45 лет: им выдали 60 процентов от общего количества кредитов и 68 процентов их объема в денежном эквиваленте. Чаще всего клиенты брали наличные кредиты (58 процентов), кредитные карты (30 процентов), POS-кредиты (оформленные займы в торговых точках, их насчитали шесть процентов), автокредиты и ипотеку (по три процента).

Россияне моложе 25 лет получали кредиты реже (их возрастная категория заняла 13 процентов от количества заемщиков и 6 процентов объема выданных кредитов в июне). Большая часть (60 процентов) оформили кредитные карты, реже брались наличные (32 процента), POS-кредиты (6 процентов) и ипотека и автокредиты (по проценту).

Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), россияне охладели к автокредитам. Во II квартале 2025 года в России выдали 253,3 тысячи займов на покупку автомобиля. В годовом выражении снижение оценивается в 43,2 процента. А относительно I квартала текущего года рост составил 22,5 процента. Самое большое количество выданных автокредитов зафиксировали в Московской области (16,58 тысячи), Москве (16,4 тысячи), Татарстане (104,2 тысячи), Санкт-Петербурге (1,92 тысячи) и Краснодарском крае (11,58 тысячи).

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