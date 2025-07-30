Муж Вайкуле высказался об уголовном деле против певицы из-за слов об оружии для Украины

Муж латвийской певицы Лаймы Вайкуле, продюсер Андрей Латковский отреагировал на новость о возможном возбуждении уголовного дела против артистки. Его цитирует «Абзац».
«Пускай делают что хотят. Нам все равно!» — заявил Латковский.
Ранее во время музыкального фестиваля в Юрмале Вайкуле публично призвала передать Украине больше оружия.
28 июля стало известно, что на Вайкуле может быть заведено уголовное делопроизводство, если певица нарушает российское законодательство, а ее заявление о передаче оружия Украине можно рассмотреть как призыв к терроризму. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Юрист Дмитрий Аграновский добавил, что исполнительницу могут объявить в международный розыск.