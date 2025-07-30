На борт самолета вызвали полицейских с собаками после обнаружения двух записок

Самолет Frontier Airlines эвакуировали из-за обнаружения двух записок с угрозами

Самолет авиакомпании Frontier Airlines эвакуировали из-за обнаружения на борту двух записок с угрозами. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 28 июля, в международном аэропорту Денвера, США. После приземления на борт лайнера, прилетевшего из Сиэтла, вызвали полицейских с собаками и специалистов по разминированию. Пока они проверяли воздушное судно, пассажиров доставили в терминал на автобусе.

Позже ФБР Денвера сообщило об отсутствии реальной угрозы, но не предоставило никаких других подробностей расследования.

Ранее рейс другой американской авиакомпании, American Airlines, был сорван из-за сообщения из трех букв в телефоне пассажира. Одна из находившихся на борту женщин увидела на экране попутчика аббревиатуру RIP («Покойся с миром») и расценила это как угрозу взрыва.