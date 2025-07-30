На Украине заявили об уничтожении мозгового центра Зеленского

«УП»: После покушения на Портнова Зеленский лишился мозгового центра

После покушения на экс-советника президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в мае администрация Владимира Зеленского лишилась своего мозгового центра. Об этом заявляет со ссылкой на источники газета «Украинская правда» («УП»).

«Несколько собеседников "УП" в силовом блоке связывают кризис, в которой внезапно оказалась политическая верхушка страны, с потерей Андрея Портнова», — говорится в публикации.

Собеседники издания выразили предположение, что провалившаяся попытка лишить независимости антикоррупционные органы Украины связана с недостатком экспертизы в администрации Зеленского, возникшей после устранения Портнова.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий рассказал о планах Зеленского построить для приближенных дворцы под Киевом. По его словам, антикоррупционные органы вели расследование в отношении этих планов.