В соседней с Россией стране принялись спасать нацвалюту

Нацбанк Казахстана приступил к валютным интервенциям на фоне падения курса тенге

Нацбанк Казахстана «в условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления» приступил к валютным интервенциям. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Спасать таким образом нацвалюту власти решили на фоне падения курса тенге, подешевевшего с начала июля на 5,8 процента, доходившего на торгах в среду до уровня 550 за доллар, следует из материалов.

Не сообщая сумму, на которую эти интервенции были проведены, в Нацбанке подтвердили готовность оперативно реагировать для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса и указали на то, что текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы, базовые экономические условия остаются благоприятными, а национальная валюта недооценена.

В феврале сообщалось, что в Казахстане решили бороться с валютными спекуляциями, установив пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты в обменниках в 7 тенге для доллара и 10 тенге для евро.