Названа истинная причина заявлений Израиля об аннексии Газы

Haaretz: Заявления Израиля об аннексии Газы нацелены на устрашение ХАМАС

Власти Израиля не рассматривают всерьез аннексию сектора Газа, публичные заявления об этом были нацелены на устрашение радикальной палестинской исламской группировки ХАМАС с целью ускорения сделки по освобождению заложников. Об этом пишет израильская газета Haaretz со ссылкой на источники.

«Это отчаянная попытка убедить организацию согласиться на промежуточное соглашение, к которому стремится премьер-министр Биньямин Нетаньяху», — сказано в публикации.

По словам источников, израильское правительство пытается оказать давление на радикалов тем, что может причинить им наибольший вред — захватом территорий.

«Не исключено, что угроза аннексии превратится в очередной сдутый шарик в информационном файле наряду с переселением, "гуманитарным городом" и бесчисленными другими идеями, претендующими на роль жизнеспособных решений правых сил, служащих "полной победе", которая так и не наступает», — считает газета.

Ранее израильские правозащитные организации «Бецелем» и «Врачи за права человека — Израиль» в своих докладах осудили войну в секторе Газа, назвав действия израильских войск геноцидом. Их оценки совпали с выводами, уже сделанными рядом ведущих международных правозащитных организаций, иностранных правительств и ученых, изучающих тему геноцида.