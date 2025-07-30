Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:09, 30 июля 2025Ценности

Названы самые модные брюки на осень

Vogue: Узкие и атласные брюки будут самыми модными осенью 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные брюки на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне актуальными будут данные изделия с узкими штанинами и скинни черного и темно-синего цветов. Также популярными окажутся штаны с запахом и брюки, выполненные из атласа. Отмечается, что последние зачастую отличаются эластичным поясом и свободным, струящимся силуэтом.

«Они [атласные брюки] идеально сочетаются как с кроссовками — для офиса, так и с туфлями на каблуках — для вечернего выхода», — заявили журналисты.

Известно, что указанные предметы гардероба представлены в ассортименте таких брендов, как Dolce & Gabbana, Loewe, Isabel Marant, Bershka и H&M.

Ранее в июле популярные в 60-х замшевые брюки назвали модной заменой джинсам на осень.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это угроза национальной безопасности». Трамп решил пойти на уступки Китаю. Что он задумал против России?

    Глава МИД Сирии приедет в Россию

    Балашихинский отравитель ответит в суде за девять родственников

    Назван размер выплат семьям жертв удара ВСУ по российскому курорту

    Россиянам посоветовали не превращаться в хипстеров и носить с собой наличные

    Названы возможные последствия смены власти на Украине

    Стало известно о романе Памелы Андерсон со звездой «Списка Шиндлера»

    Захарова ответила на угрозы Трампа в адрес России

    Пробивной эффект российских «стрел смерти» в зоне СВО объяснили

    Названы самые модные брюки на осень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости