Названы самые модные брюки на осень

Vogue: Узкие и атласные брюки будут самыми модными осенью 2025 года

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные брюки на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне актуальными будут данные изделия с узкими штанинами и скинни черного и темно-синего цветов. Также популярными окажутся штаны с запахом и брюки, выполненные из атласа. Отмечается, что последние зачастую отличаются эластичным поясом и свободным, струящимся силуэтом.

«Они [атласные брюки] идеально сочетаются как с кроссовками — для офиса, так и с туфлями на каблуках — для вечернего выхода», — заявили журналисты.

Известно, что указанные предметы гардероба представлены в ассортименте таких брендов, как Dolce & Gabbana, Loewe, Isabel Marant, Bershka и H&M.

Ранее в июле популярные в 60-х замшевые брюки назвали модной заменой джинсам на осень.