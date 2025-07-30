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14:59, 30 июля 2025Моя страна

Невозмутимый бобр прогулялся по улицам российского города

Жители Великого Новгорода сняли на видео переходящего дорогу бобра
Алина Черненко

Бобр прогулялся по улицам Великого Новгорода. Храброго грызуна сняли на видео жители этого российского города, ролик опубликован на странице «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах животное невозмутимо переходит дорогу по пешеходному переходу вместе с людьми. «Ничего необычного, просто бобр в центре города», — описала происходящее автор видео.

Как пишет Telegram-канал «"53 новости" Великий Новгород и область», вскоре дикий зверь спустился в воду на набережной Александра Невского и самостоятельно вернулся в природную среду обитания.

Ранее жирненький бобр решил построить плотину в Зеленоградске и попал на видео. Грызущего молодую иву зверя запечатлели на камеру очевидцы.

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