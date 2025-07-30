Одного из лидеров РДК заочно арестовали в Москве

Одного из лидеров РДК Василия Кирющенко заочно арестовали в Москве

Одного из лидеров Русского добровольческого корпуса (РДК; запрещенная в России террористическая организация) Василия Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заочно арестовали в Москве, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Василий является сыном режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко. Фигуранту вменяется участие в деятельности террористической организации по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

«Удовлетворено ходатайство об избрании пресечения в виде заключения под стражу Кирющенко В.А», — говорится в материалах суда.

Ранее стало известно, что Кирющенко объявили в розыск. Против него возбудили дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). Кирющенко внесли в список террористов и экстремистов России в июне этого года.

