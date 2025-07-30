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09:29, 30 июля 2025Путешествия

Отдыхающих эвакуировали с пляжа на Камчатке из-за трех волн цунами

МЧС России: Около 60 отдыхающих эвакуировали с пляжа на Камчатке из-за цунами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Около 60 отдыхающих эвакуировали с Халактырского пляжа на Камчатке из-за трех волн цунами. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что для этого были задействованы три единицы техники повышенной проходимости. При этом в ведомстве уточнили, что в населенных пунктах нет значительного подъема уровня воды.

Землетрясение, которое спровоцировало цунами на Дальнем Востоке, произошло на Камчатке 30 июля. Его магнитуда составила 8,7, в РАН назвали подземные толчки сильнейшими с середины прошлого века.

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