Отдыхающих эвакуировали с пляжа на Камчатке из-за трех волн цунами

МЧС России: Около 60 отдыхающих эвакуировали с пляжа на Камчатке из-за цунами

Около 60 отдыхающих эвакуировали с Халактырского пляжа на Камчатке из-за трех волн цунами. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что для этого были задействованы три единицы техники повышенной проходимости. При этом в ведомстве уточнили, что в населенных пунктах нет значительного подъема уровня воды.

Землетрясение, которое спровоцировало цунами на Дальнем Востоке, произошло на Камчатке 30 июля. Его магнитуда составила 8,7, в РАН назвали подземные толчки сильнейшими с середины прошлого века.