Отец раскрывшего правду о сокрытии трупов полицейского расплакался после приговора сыну

В Екатеринбурге осудили участкового, рассказавшего про сокрытие тел

В Екатеринбурге осудили участкового Юрия Золотко, рассказавшего про сокрытие тел. Об этом сообщает Telegram-канал E1.

На видео отец обвиняемого рассказывает, что мужчину дома ждет малолетний ребенок, который постоянно спрашивает про папу. Участковый признан виновным по статье 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозы применения насилия») УК РФ.

Отец мужчины сказал, что сын не виновен и нет доказательств. Он сильно разочарован решением суда и до последнего надеялся на оправдательный приговор.

Золотко обвинил коллег в сокрытии трех тел в чужих могилах. В конце 2023 года мужчина обратился в Следственный комитет (СК) с соответствующей жалобой на свое начальство. Он утверждал, что на закрепленном за ним участке кладбища незаконно закопали три тела, скрыв от него этот факт и не зарегистрировав в установленном порядке. После этого Золотко уволили, а по факту его обращения была проведена проверка, однако она не подтвердила сведения о причастности полицейских к сокрытию тел на территории Шалинского района.

Жена Золотко Кристина рассказала, что против мужчины завели уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, подняв старые эпизоды из 2019, 2021 и 2022 годов. По ее словам, во всех трех случаях Золотко якобы бил людей. Пострадавшие — люди, которых участковый ранее задерживал, и после проведения проверок по делам были отказы, а теперь их снова подняли. Женщина добавила, что дома прошел обыск — следователи забрали компьютер, телефон и другую технику бывшего участкового.

Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Приговор был обжалован. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон и доводы апелляционных жалоб, Свердловский областной суд отменил арест, наложенный на имущество осужденного. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Ранее сообщалось, что обвиненного в насилии после жалоб на начальство экс-участкового отпустили.