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21:19, 30 июля 2025Бывший СССР

Поклонская высказалась о «разрушении» Украины из-за курса на евроинтеграцию

Поклонская: Курс на евроинтеграцию привел к беспределу и разрушению Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фраза «курс на евроинтеграцию», разговоры о которой идут в Молдавии, вызывает эффект дежавю, заявила в своем Telegram-канале экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

«Именно с этой фразы все началось: беспредел и разрушение целой страны, в которой я родилась и выросла, — на Украине», — сказала она. Поклонская сравнила главу Молдавии Майю Санду и экс-президента Украины Виктора Януковича. По ее словам, бывший украинский лидер «пытался усидеть на двух стульях», а Санду «занимает одну позицию и не дает другого выбора ни себе, ни людям. Сложная участь для президента-женщины», — сказала она.

Поклонская отметила, что Россия занимает 40 процентов площади Европы, является носителем ее культуры и традиции, но не идет по пути евроинтеграции «по причине как раз таки сохранения самобытности и уникальности». «Может быть, для союза всех европейских стран нужен иной подход? Не избирательность и американская зависимость, а сохранение национальной уникальности в большой европейской семье», — заключила она.

Ранее Поклонская заявила, что Россия и Украина всегда будут скреплены общим происхождением и древними корнями. «Хотя сегодня мы разрознены и проходим трудное испытание, мы родились на одной Земле», — написала она.

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