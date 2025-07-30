Политолог раскрыл давнюю мечту США в отношении России и Китая

Политолог Дудчак: У США есть давняя мечта рассорить Китай и Россию

США давно вынашивают мечту рассорить Китай и Россию, однако Пекин остается важным партнером Москвы, и все стороны это понимают, объяснил политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил пойти на уступки председателю КНР Си Цзиньпину из-за возможной торговой сделки Вашингтона и Пекина, а также встречи лидеров. Об этом рассказали в The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Политолог отметил, что пока говорить о смягчении отношений между КНР и США слишком рано, однако американцы были бы не против испортить отношения между Москвой и Пекином. Для этого Вашингтон пытается то пообещать России какие-то уступки, то стремится построить с Китаем так называемую «Кимерику», указал эксперт.

Будет ли попытка договориться и дружить вместе с Китаем против России? Ну, это давняя мечта у американцев Александр Дудчак политолог

«Но в Китае, я думаю, тоже прекрасно все понимают, и об этом было сказано неоднократно и несколько лет назад. Си Цзиньпин говорил в беседе с президентом Владимиром Путиным, что страны могут стоять спина к спине против любого противника. В данном случае имеется в виду не столько военного, сколько экономического. И я думаю, китайцы прекрасно понимают, что дружить против России не имеет смысла, потому что следующими будут они», — объяснил Дудчак.

Эксперт предположил, что у США вряд ли есть какие-то серьезные перспективы в том, чтобы склонить Китай к антироссийским действиям. По мнению Дудчака, в данной политической ситуации каждая из сторон останется на своей позиции.

Ранее Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет пригласить его в Китай, и на данный момент согласовываются даты предполагаемого саммита глав государств. Американский лидер признался, что с нетерпением ждет этой поездки.