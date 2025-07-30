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00:19, 31 июля 2025Экономика

Полностью беспилотный поезд запустят на МЦК в Москве

Глава РЖД Белозеров: На МЦК в 2026-м запустят полностью беспилотный поезд
Полина Кислицына (Редактор)

Полностью беспилотный поезд планируют запустить на МЦК в Москве в 2026 году. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Прекрасная беспилотная «Ласточка», с августа 2024 года она используется, мы нарабатываем опыт уровня А3, третья автоматизация, и сейчас готовимся к четвертому уровню, я думаю, что в следующем году мы на него выйдем», — поделился информацией генеральный директор РЖД.

Третий этап испытаний стартовал еще в 2024-м. Несмотря на то, что Ласточка ехала без помощи машиниста, он всегда находился внутри, чтобы контролировать ситуацию, а также для открытия и закрытия дверей.

Ранее стало известно, что осенью в столице запустят беспилотные трамваи. мониторинг исправности систем. Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что к 2030 году власти намерены сделать примерно 30-40 процентов сети беспилотной, а к 2035 году — около 90 процентов.

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