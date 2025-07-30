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16:47, 30 июля 2025Ценности

Популярная российская блогерша рассказала о похудении на 30 килограммов за полгода

Блогер Гасанханова заявила, что планирует похудеть на 30 килограммов за полгода
Екатерина Ештокина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Популярная российская блогерша Наташа Гасанханова рассказала о похудении на 30 килограммов. Соответствующее интервью публикует «Леди Mail».

30-летняя звезда рассказала, что после участия в проекте «Большой куш. Бангкок», где ей приходилось выполнять много физических действий, планирует сбросить вес.

«Физически мне стало тяжело. Поэтому я решила взяться за свое здоровье и начать худеть — уже минус пять кг за месяц. В планах убрать килограммов 30 за полгода, и я надеюсь, что все получится. Спорт, правильное питание, ограничение лишнего — вот план, на который я опираюсь при борьбе с лишним весом», — заявила она.

Ранее в июле диетолог высказалась о похудении Алены Водонаевой фразой «тревожный знак». Врач Кристина Пришвина отметила, что у блогерши в организме минимальный жировой процент.

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